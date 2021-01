Der Moderna-Impfstoff soll zeitnah verteilt werden.

AFP/KENA BETANCUR

Berlin. In Deutschland wird es ab heute zwei Corona-Impfstoffe geben: Nach dem Mittel von Biontech kommt das Moderna-Vakzin an.

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna soll nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch an diesem Montag an einen zentralen Punkt in Deutschland geliefert werden und am Dienstag an die Bundesländer gehen. Dann kön