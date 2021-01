Kultserie "Sex and the City" startet neu – doch ein Star fehlt

Hier ist die Originalbesetzung noch zusammen: Sarah Jessica Parker (l-r), Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon kommen 2010 zur Premiere des Films „Sex and the City 2“.

dpa/Daniel Deme

New York. Gute Nachrichten für Fans von „Sex and the City“: Die Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer wird neu aufgelegt – eine aus der Originalbesetzung fehlt jedoch.

HBO Max wird mit der Serie „And Just Like That“ ein neues Kapitel basierend auf dem Buch „Sex and the City“ und der Original-TV-Serie produzieren. Das gab der Warner-Streamingdienst bekannt. Der HBO-Streamingdienst kommt 2021 auch nach