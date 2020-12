Kölner sollen an Silvester Licht an und aus machen

Die Beleuchtung des Kölner Doms ist in Köln kurzzeitig abgeschaltet. Statt Feuerwerk sollen die Kölner in diesem Jahr das Licht an und aus machen.

Fredrik von Erichsen/dpa

Köln. Lichtfeuerwerk statt Böller: In Köln sollen die Bürger an Silvester statt unzählige Raketen in den Himmel zu jagen, das Licht an und aus machen. Die Stadt spricht vom „größten Lichtfeuerwerk der Welt“.