Trier. Fünf Menschen wurden tödlich verletzt, darunter ein 9 Monate altes Baby. 14 weitere erlitten teils schwere Verletzungen.

Autozeugen haben berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien: Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt und nach ersten Erkenntnissen zwei getötet. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar.

