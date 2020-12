Polizisten suchten seit Montag in Fulda nach der verschwundenen Zweijährigen.

dpa/Nina Bastian/OsthessenNews

Fulda. Nach Polizeiangaben hatte die Zweijährige am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die elterliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fulda verlassen. Taucher haben in einem Kanal in Fulda ein totes Kind gefunden – es handelt sich um die zweijährige Timnit.