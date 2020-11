In den Mittelgebirgen wie hier auf dem Brocken im Harz hat es bereits Mitte des Monats ersten Schneefall gegeben.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. Pünktlich zum Winteranfang: Sinkende Temperaturen können ab Dienstagnacht in einigen Regionen bis in tiefe Lagen Schneefall bringen.