Seniorin am Telefon: Neben dem materiellen Schaden haben Anrufe für die Opfer auch häufig psychische Folgen.

Sebastian Gollnow/dpa

Trier. Beute in Millionenhöhe: Die Vorgehensweise der Bande war fast immer gleich: Sie riefen ältere, alleinstehende Senioren in Deutschland an und suggerierten ihnen einen Lotterie-Gewinn von mehreren Hunderttausend Euro.