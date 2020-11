Große Trauer um Karl Dall, der mit 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist.

Georg Wendt/dpa

Hamburg. Karl Dall hatte mit seinen 79 Jahren gerade eine Rolle in der Fernsehserie „Rote Rosen“ angenommen. Doch unmittelbar nach Beginn der Dreharbeiten erlitt der Komiker einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am Montag starb. Freunde, Weggefährten und Fans trauern.