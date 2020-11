Ein Regal mit Spielzeug, also nicht-essentiellen Waren, ist in einem Genfer Supermarkt mit Flatterband abgesperrt.

Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Bern. Man stelle sich vor, in Deutschland würden täglich doppelt so viele Coronainfektionen gezählt und es wären mehr als doppelt so viele Menschen gestorben. Noch drastischere Maßnahmen wären wohl die Folge. Nicht so in der Schweiz. Dort ist Gelassenheit angesagt.