Ein zerstörter PKW steht nach einem Unfall im Frankfurter Ostend. Bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt/Main hat der SUV mehrere Menschen erfasst.

Silas Stein/dpa

Frankfurt am Main. Ein Sportgeländewagen kommt in Frankfurt von der Straße ab und prallt gegen eine Hauswand. Mit verheerenden Folgen. Erinnerungen an einen besonders schweren Unfall im vergangenen Jahr in Berlin werden wach.