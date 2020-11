41 Prozent der Befragten befürchten, das Fest wegen der Pandemie im kleinen Kreis oder sogar allein feiern zu müssen.

Daniel Karmann/dpa

Hannover. In der Pandemie stehen andere Sorgen und Nöte im Vordergrund als sonst - auch mit Blick auf Weihnachten. So haben viele Menschen Angst vor Krankheit an den Feiertagen. Doch in manchen Belangen wurde der Blick aufs Fest der Liebe auch gelassener.