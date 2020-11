Polizisten stehen nach dem Stichwaffen-Angriff vor einem Mehrfamilienhaus, während drinnen Spuren gesichert werden.

-/WTVnews/dpa

Oberhausen. In einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen verletzt ein Mann mehrere Menschen mit einer Stichwaffe - darunter auch ein 11-jähriges Kind. Mehrere Opfer schweben in Lebensgefahr. Hat die Tat einen familiären Hintergrund?