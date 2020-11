22.461 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Ein großes Schild weist neben einem Eingang zu einer Klinik in Leipzig auf die Maskenpflicht hin.

Waltraud Grubitzsch/dpa

Berlin. Die Zahl der Coronas-Neuinfektionen in Deutschland bleibt nach wie vor auf hohem Niveau. Auch wenn es Licht am Horizont gibt, könnte die Lage in den Intensivstationen bald sehr schwierig werden.