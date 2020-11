Erstmals mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Neuer Flughafen, altes Prinzip: Corona-Test am BER.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Nach einem Höchstwert am Donnerstag folgt am Morgen direkt der nächste. Erstmals verzeichnet das Robert Koch-Institut mehr als 20.000 neue Fälle in Deutschland.