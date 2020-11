München. In Deutschland gelten wieder strenge Kontaktbeschränkungen, um das Virus einzudämmen. Auch im Auto darf nicht mehr jeder Platz nehmen.

Seit dem 2. November gelten in Deutschland wieder strengere Corona-Beschränkungen, die auch das private Leben betreffen. Viele fragen sich jetzt, was eigentlich noch erlaubt ist und wie sie sich richtig verhalten. Vor allem die Zahl der Kontakte soll jetzt wieder drastisch beschränkt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Auch im Wagen den Mindestabstand wahren

Auch wer andere in seinem Auto mitnehmen möchte, muss jetzt aufpassen: So dürfen sich laut ADAC nur Angehörige des eigenen Hausstandes mit denen eines weiteren in der Öffentlichkeit treffen – insgesamt nicht mehr als zehn Personen. Drei Freunde aus drei unterschiedlichen Hausständen dürften demnach nicht mehr gemeinsam in einem Auto fahren, nennt der Autoclub ein Beispiel.

Doch das Auto ist doch privat, oder? Das bestätigt zumindest ein Urteil des Amtsgerichts Stuttgart (Az.: 4 OWi 177 Js 68534/29), wonach ein Auto nicht dem öffentlichen Raum zuordnen ist. Der ADAC weist aber darauf hin, dass eine solche Einzelfallentscheidung in anderen Bundesländern anders ausfallen kann. Zudem gelten etwa in Bayern die Beschränkungen auch für den privaten Raum und betreffen damit auch die Autofahrer.

Ist eine Maske am Steuer erlaubt?

Auch im Wagen sollte auf einen Mindestabstand geachtet werden. Fahrten mit haushaltsfremden Menschen sollten auf das Nötigste reduziert werden. Das Tragen einer Maske ist dabei dann ebenso ratsam, so der ADAC. Grundsätzlich darf man die auch am Steuer tragen. Um kein Bußgeld zu riskieren, sollten die Gesichtszüge im Wesentlichen aber erkennbar bleiben. Das dürfte laut ADAC bei den handelsüblichen Masken der Fall sein.