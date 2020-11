Ein Jogger ist bei stürmischem Wetter am Strand von Westerland auf Sylt unterwegs.

Bodo Marks/dpa

Offenbach am Main. Am Montag noch rekordverdächtige Temperaturen, ab Dienstag deutlich kühler: Das Wetter wird nun rasch herbstlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach vorhersagte.