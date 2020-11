Eine Rose am Tatort in der Unterführung eines Parks im Berliner Bezirk Mitte.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern trifft zu vorgerückter Stunde in einem Berliner Park auf einen unbekannten Mann und gerät mit ihm in Streit. Am Ende ist ein 13-Jähriger tot und ein junger Mann schwer verletzt.