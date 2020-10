Die Zeichnung zeigt den Angeklagten Keith Raniere (M) im Gerichtssaal.

Elizabeth Williams/AP/dpa

New York. Die Geschichte klingt wie aus einem schlechten Film, hat jetzt aber in New York ein sehr reales vorläufiges Ende gefunden: Der Gründer eines als elitäre Selbsthilfegruppe vermarkteten Sex-Kults ist zu 120 Jahren Haft verurteilt worden. Weitere Strafen sollen folgen.