Überraschung bei „Masked Singer“: Diesmal tritt ein Duo an

Zum Start der neuen Staffel von „The Masked Singer“ singt „Familie Erdmann“ gemeinsam auf der Bühne.

Willi Weber/ProSieben/dpa

Köln. Bei „The Masked Singer“ singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostümen um die Wette - bis sie aus der Show gewählt werden. In der neuen Staffel gibt es nun eine Neuerung: In Form von „Familie Erdmann“.