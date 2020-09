Zwei Gewalttaten halten Celle in Atem: Ein Toter

Polizisten sichern den Zugang zu einem Hinterhof eines Hauses im Bereich Harburger Berg in Celle.

Moritz Frankenberg/dpa

Celle. Ein Toter und ein Verletzter - die Angriffe auf zwei Männer in verschiedenen Stadtteilen von Celle halten die Stadt in der Nacht zum Dienstag in Atem. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen - doch vieles ist noch unklar.