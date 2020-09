Erzieher gesteht Missbrauch an Grundschülerin

Der 49-jährige Angeklagte ist selbst Vater einer Tochter.

Britta Schultejans/dpa

München. Den Kindern im Hort brachte er bei, sich gegen potenzielle Täter zu wehren: „Dein Körper gehört Dir“ - dann verging er sich selbst an einem kleinen Mädchen. So schildert es ein wegen sexuellen Missbrauchs angeklagter Erzieher in München vor Gericht.