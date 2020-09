Ein Polizeiwagen auf dem Wiesn-Gelände unterhalb der Bavaria-Statue. Normalerweise wäre auf der Theresienwiese heute das größte Volksfest der Welt eröffnet worden.

Peter Kneffel/dpa

München. Das Oktoberfest in München ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nur vereinzelte Personen in Tracht begehen den Moment, in dem eigentlich das erste Fass angestochen worden wäre.