Feuerwehrfahrzeuge stehen vor dem Haus im Stadtteil Lütgendortmund.

Fabian Strauch/dpa

Dortmund. Der Fall wirft einige Rätsel auf: Ein Mann hortet chemische Stoffe und viele Waffen in seiner Wohnung - in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund. Die Ermittler halten sich noch bedeckt.