Asteroid rast dicht an der Erde vorbei

Ein Meteorit hinterlässt im Jahr 2013 Spuren am Himmel über Tscheljabinsk in Russland.

Gorbunova Viktoria/Tass/dpa/Symbolbild

Bonn. Ein mehrfamilienhausgroßer Asteroid wird am Dienstag an der Erde vorbeirasen - in nur etwa einem Drittel der mittleren Monddistanz.