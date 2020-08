Chrisie, Teilnehmer des „Torture Ship“, steht am Anlegesteg in Friedrichshafen, wo das Lack-und-Leder-Schiff ablegt.

Felix Kästle/dpa

Friedrichshafen/Konstanz. Zahlreiche Fans von Lack und Leder haben sich durch die Corona-Krise am Abend auf dem Bodensee nicht vom Feiern abhalten lassen: In fantasievollen und ausgefallenen Kostümen kamen sie auf dem „Torture Ship“ zusammen, um bis spät in die Nacht gemeinsam Party zu machen.