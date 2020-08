Linfen. Nach dem Einsturz eines Restaurants im Norden Chinas ist die Zahl der Todesopfer Medienberichten zufolge auf mindestens 29 gestiegen.

57 Menschen seien bis zur Einstellung der Rettungsarbeiten am Sonntagmorgen in der Provinz Shanxi lebend aus den Trümmern geborgen worden, berichteten Staatsmedien. Das Lokal im Kreis Xiangfen war am Samstagmorgen eingestürzt. Rund 800 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Gründe für das Unglück und weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.