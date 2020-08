Ein seit 16 Jahren Gesuchter viel nun bei einer Polizeikontrolle auf. (Symbolbild)

Friso Gentsch/dpa

Düsseldorf. Ein brutales Verbrechen in einem Kölner Wohnheim vor 16 Jahren könnte doch noch bestraft werden. Das Opfer ist seit der Tat querschnittsgelähmt. Der Verdächtige geriet nun in Düsseldorf in eine Polizeikontrolle.