Mark Allums (l) und Hunter Clark fotografieren in HIgh Island, Texas, die hohen Wellen, die als Vorboten von Hurrikan „Laura“ auf die Küste treffen.

Jon Shapley/Houston Chronicle/dpa

Cameron. Hurrikan „Laura“ hat den US-Bundesstaat Louisiana erreicht. Der Sturm bringe extreme Winde und heftige Fluten, warnt das Hurrikanzentrum. Seine Aufforderung an die Menschen in der Gegend: „Gehen Sie jetzt in Deckung.“