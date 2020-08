Strandbesucher stehen vor einer großen Welle, die wegen des starken Tropensturms „Laura“ zustande kommt.

Rob O'neal/The Key West Citizen/dpa

Anse-à-Pitres. Es wird erwartet, dass die Hurrikan-Saison an der atlantischen US-Küste in diesem Jahre eine der bisher heftigsten werden könnte. Einwohner in Louisiana und Texas bereiten sich nun auf die Ankunft von Hurrikan „Laura“ vor.