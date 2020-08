London. Wollen besonders große Schiffe die Themse bei London hinauffahren, wird die berühmte Tower Bridge einfach kurzzeitig hochgefahren. Das klappte diesmal nicht so gut – zumindest das mit dem „kurzzeitig“.

Londons berühmte Tower Bridge ist am Wochenende im hochgeklappten Zustand stehengeblieben und stundenlang nicht passierbar gewesen. Als Grund dafür nannte die Kommune technische Probleme.

Autos können Brücke nicht passieren

Das mittlere Stück der Klappbrücke über der Themse im Zentrum der britischen Hauptstadt kann geöffnet werden, um größeren Schiffen die Durchfahrt zu gewähren. Am Samstagabend wurde die Brücke zunächst für Fußgänger wieder geöffnet, aber nicht für den Autoverkehr, wie die Behörden mitteilten. Dies blieb auch am Sonntag so.

Die bei Touristen beliebte Brücke wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut. Die Klappen wurden ursprünglich mit einer Dampfhydraulik bedient. Seit den 1970er Jahren wird das Öffnungssystem mit Öl und Strom betrieben.

