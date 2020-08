Ein Impfpass mit einem Kreuz bei der Masern-Impfung liegt auf einem Tisch.

Tom Weller/dpa

Berlin. In Deutschland haben Kleinkinder häufig keinen ausreichenden Impfschutz. Schon lange erwägt die Bundesregierung eine Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen - also Kitas und Schulen. 3,5 Prozent der Kinder sind gar nicht geimpft worden.