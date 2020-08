Menschen flanieren mitten auf der Friedrichstraße. Das Modellprojekt zur autofreien Friedrichstraße in Berlin wird jetzt in die Tat umgesetzt.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Um den öffentlichen Raum ist in vielen Großstädten ein Kampf entbrannt. In Berlin soll es für Autos in Zukunft deutlich weniger Platz geben. Wie das funktionieren kann, soll sich nun in der Friedrichstraße zeigen.