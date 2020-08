Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, führt das Land ab dem 22. August eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein.

Stephanie Lecocq/EPA Pool/AP/dpa

Kopenhagen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Dänemark müssen nun Mund und Nase in allen Bussen, Straßenbahnen und Fähren sowie an Bahnhöfen und Haltestellen bedeckt werden.