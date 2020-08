Unwettergefahr durch kräftige Gewitter auch am Wochenende

Ein Blitz schlägt bei einem Gewitter im Taunus ein. In großen Teilen Deutschlands kann es auch am Wochenende kräftige Gewitter geben.

Julian Stratenschulte/dpa

Offenbach am Main. Dampfige Luft, kräftige Schauer und Gewitter bestimmen auch in den kommenden Tagen das Wetter in Deutschland. Lokal kann es zu Überflutungen kommen.