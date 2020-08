WHO-Experte Michael Ryan zeigt sich angesichts steigender Infektionszahlen besorgt.

Fabrice Coffrini/KEYSTONE/dpa

Genf. In vielen Ländern Europas steigen die Corona-Infektionszahlen wieder stark an. „Nimmt man den Druck von diesem Virus, kommt das Virus zurück“, warnt die WHO.