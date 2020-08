So lässt es sich die Hitze aushalten: Ein Junge rutscht eine Wasserrutsche hinunter.

Thomas Warnack/dpa

Offenbach am Main. Deutschland schwitzt: Vor allem im Rheinland und in der Rhein-Main-Region sind Hitzetage und Tropennächte angesagt. Eine zwischenzeitliche Abkühlung ist nicht in Sicht.