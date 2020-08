Teilnehmer des Fischertages springen mit ihren Keschern in den Stadtbach - allerdings sind Frauen nicht zugelassen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Memmingen. Wo fängt Diskriminierung an? Diese Frage beschäftigt das Amtsgericht Memmingen im Allgäu an einem ganz praktischen Beispiel. Eine Frau will sich gerichtlich in ein Ritual einklagen, das bislang Männern vorbehalten ist.