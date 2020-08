Hochhausbrand in Meerbusch - ein Toter und sieben Verletzte

Bei den Löscharbeiten hat die Feuerwehr einen leblosen Menschen gefunden.

David Young/dpa

Meerbusch. Ein Feuer wütet am frühen Morgen in Meerbusch in einem Hochhaus. Eine Frau kommt ums Leben. Die Flammen breiten sich über einen Balkon weiter aus.