Im Kreis Dithmarschen wurden zuletzt 44 Infektionen innerhalb von 7 Tagen gezählt. Dort gelten in der Dithmarscher Kreisstadt wieder strengere Schutzmaßnahmen.

Daniel Reinhardt/dpa

Berlin. Der Trend zu zunehmenden Corona-Infektionszahlen hält am Wochenende an. Auch die Reproduktionszahlen steigen. Rechnerisch sind derzeit rund 8000 Menschen in Deutschland infiziert.