Bremen. Polizeigroßeinsatz auf dem Bremer Uni-Campus: Ein Mann verletzt einen anderen und flüchtet auf ein Dach. Gibt es eine Verbindung zwischen der Tat und einem Graffiti in der Nähe?

Die Bremer Polizei hat den auf ein Universitätsgebäude geflohenen Gewalttäter in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz am Freitag habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte sich am Morgen auf das Dach des Gebäudes verzogen.

Er verletzte nach Polizeiangaben einen anderen Mann. „Die Verletzungen sind aber nicht lebensgefährlich“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei hatte zunächst nicht bestätigen können, dass der Tatverdächtige eine Axt bei sich trägt, wie es in entsprechenden Berichten auf Twitter hieß. Schwer bewaffnete Spezialkräfte waren im Einsatz. Das fünfgeschossige Uni-Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, mehr als ein Dutzend Einsatzwagen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten war vor Ort. Universitätsmitarbeiter wurden aus dem betroffenen Gebäude von der Polizei ins Freie geführt.

Augenzeugen berichteten, dass sich zwei Menschen mit dem Verdächtigen auf dem Dach unterhielten. In der Nähe war auf dem Dach in roten Großbuchstaben das Wort „Mobbing“ gesprüht.