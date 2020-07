Hohe Wellen brechen an der Küste von Oahu. Hurrikan „Douglas“ bedroht die Inseln des US-Bundesstaats Hawaii.

Eugene Tanner/AP/dpa

Washington. Der Hurrikan „Douglas“ zieht im Pazifik dicht an den Hawaii-Inseln entlang. Am Wochenende hatte der erste Hurrikan des Atlantiks in dieser Saison die US-Küste in Texas getroffen.