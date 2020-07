Modeschöpfer Harald Glööckler findet, dass das Krankenhauspersonal „die wirklichen VIPs“ seien.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Kirchheim an der Weinstraße. Harald Glööckler hat ein Lied mit dem Titel „Wir sind VIP“ veröffentlicht. Grundsätzlich ist für ihn jeder Mensch eine Very Important Person. Doch in der Corona-Krise hätte sich eine Berufsgruppe besonders hervorgetan.