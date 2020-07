Menschen sitzen am Brunnen vor der Alten Oper in Frankfurt. Dort wurde in der Nacht nur friedlich gefeiert.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Um Mitternacht wurde per Lautsprecherdurchsage der Schluss der Party in der lauen Sommernacht bekanntgegeben: Nach den Krawallen der Vorwoche war um ein Uhr endgültig Schluss mit Feiern auf dem Frankfurter Opernplatz.