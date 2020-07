Bagdad/Berlin. Erst vor zwei Wochen hatten bewaffnete Männer den Terrorismusexperten Hischam al-Haschimi in Bagdad getötet. Nun wird dort eine deutsche Kulturvermittlerin entführt. Mit dem Kulturinstitut Bait Tarkib hatte sie die Arbeit junger irakischer Künstler fördern wollen.

