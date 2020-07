Tanegashima/Abu Dhabi. Nach dem ersten Astronauten im All nun eine Sonde zum Roten Planeten: Die Vereinigten Arabischen Emirate starten als erste arabische Nation eine Mars-Mission. Der Auftakt in Japan war schon mal erfolgreich.

