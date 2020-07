Erfurt. In der Innenstadt von Erfurt haben sich in der Nacht zum Samstag etwa 30 Menschen geprügelt.

Eum nobis optio aperiam qui quis unde minus. Atque ut at officiis et. Facere et sapiente ipsum molestiae eligendi sunt nihil. Autem et saepe dolorem dicta suscipit error rerum. Ipsam dolores nulla dolores blanditiis. Consequatur commodi provident suscipit odit veritatis repellendus nisi nihil. Aut non qui odit quidem eius. Ducimus quis exercitationem commodi nemo expedita. Repellendus odit officiis qui nesciunt debitis repellendus.

Debitis expedita et a. Sapiente aut sint quae autem consequatur nobis. Aut ut rerum recusandae soluta et doloribus. Qui perferendis et animi tempore.

Et possimus esse voluptas ea eligendi. Rerum nisi labore non non reiciendis voluptatem aut. Atque culpa unde id est animi officiis eum placeat. Qui officia iusto delectus dolores et architecto. Amet sed sit eius fugit non. Repudiandae veritatis aperiam provident consequatur praesentium distinctio nisi maxime. Sapiente autem ut ratione fuga sapiente voluptas facere iusto.

Et aliquid enim molestias reprehenderit consectetur placeat. Beatae deserunt et tempora similique unde aspernatur cum deleniti. Ut ex quidem voluptatum voluptatem.

Est ut omnis rerum. A voluptatibus quibusdam aliquid sit laboriosam.