Las Vegas: Eine riesige Maske ziert das Gesicht einer nachgebildeten Freiheitsstatue im "New York-New York Hotel & Casino". Die USA haben am dritten Tag in Folge einen Rekordanstieg bei den Coronavirus-Infektionen verzeichnet.

John Locher/AP/dpa

Austin . Die Justizvollzugsanstalt in Seagoville ist nach Medienberichten das am schlimmsten vom Coronavirus betroffene Bundesgefängnis in den USA. Die Vereinigten Staaten haben am dritten Tag in Folge einen Rekordanstieg bei den Covid-19-Infektionen verzeichnet.