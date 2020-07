Jim Carrey glaubte, sein letztes Stündchen wäre gekommen.

Annette Riedl/dpa

Los Angeles. 2018 gab die Katastrophenschutzbehörde in Hawaii einen Raketenalarm an die Bevölkerung heraus. Schauspieler Jim Carrey war zu diesem Zeitpunkt auf der Insel. In seinen letzten Momenten - wie er dachte - sei er nur dankbar gewesen, sagte er.