Mit Säge zerstückelte Leiche in New Yorker Wohnung gefunden

Ein Kreuzer der New Yorker Polizei parkt in der East Houston Street 265. Eine wohl mit einer elektrischen Säge zerstückelte Leiche ist in einer Wohnung in New York entdeckt worden.

Frank Franklin Ii/AP/dpa

New York. Grausiger Fund in einer Wohnung mitten in New York: Eine zerstückelte Leiche. Die Hintergründe sind völlig unklar.