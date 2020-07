Welche Beziehung hatte Ghislaine Maxwell (r) zu Jeffrey Epstein? (Archivfotos)

imago images/ZUMA Wire

New York/London. Rund ein Jahr nach dem Tod des wegen Sexualverbrechen angeklagten US-Geschäftsmanns Jeffrey Epstein nahm das FBI seine Ex-Partnerin fest. Jetzt steht der nächste Gerichtstermin an. Wer ist Ghislaine Maxwell - und was wird ihr vorgeworfen?